Гаттузо покинув посаду головного тренера італійського "Мілану"

Італійський "Мілан" залишився без головного тренера. Дженнаро Гаттузо подав у відставку.

"Мілан" у цьому сезоні посів п'яте місце в чемпіонаті Італії. Та не зумів пробитися до Ліги чемпіонів. При цьому місце у топ-4 "Мілан" програв головному конкуренту – "Інтеру".

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Було нелегко вирішити піти з "Мілану". Але я повинен був прийняти це рішення. Не було певного моменту, коли це рішення дозріло. Це сума всіх 18 місяців як тренера команди, яка для мене ніколи не буде схожа на інші. Я прожив ці місяці з величезною пристрастю, незабутній час. Важке рішення, але зважене", – заявив Гаттузо в коментарі La Repubblica

При цьому у Дженнаро Гаттузо був ще чинний дворічний контракт з "россо-нері". Однак наставник вирішив не триматися за посаду.

Окрім Гаттузо, "Мілан" перед тим покинув і спортивний директор Леонардо.

До слова, головний тренер збірної України Андрій Шевченко неодноразово заявляв, що колись зможе очолити "Мілан".

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