Гаттузо прилетів до Москви, щоб знайти роботу в російському клубі

Колишній головний тренер "Мілана" Дженнаро Гаттузо прилетів до Москви. Однією з цілей візиту 41-річного італійця є можливість знайти роботу в якомусь російському клубі.

Інформацію про це розповсюджує російське видання "Чемпіонат" з посиланням на власні джерела.

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Нагадаємо, останнім клубом Гаттузо був італійський "Мілан". Команду він тренував два роки, і покинув у травні 2019 року, коли зайняв з нею лише п'яте місце в Серії А Однак у Марко Джампаоло, який його замінив, справи йдуть не найкраще. Команда програла у трьох з п'яти перших матчів в чемпіонаті. У тому числі в дербі "Інтеру".

Гаттузо виступав за "Мілан" 13 сезонів – з 1999 по 2012 рік. Після завершення ігрової кар'єри Дженнаро тренував кілька клубів, в тому числі "Сьон", в якому провів останній сезон як футболіст, "Палермо" та "Пізу".

Щодо російських клубів, які може очолити Гаттузо, то мова може йти про московські "Динамо" та "Спартак", у яких не найкращі справи у чемпіонаті.

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