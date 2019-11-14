Гайтана виконає гімн України на матчі нашої збірної проти Естонії в Запоріжжі

Кожного разу Українська асоціація футболу намагається приємно здивувати вболівальників та нашу збірну в момент передматчевого виконання Гімну України.

На матчі в Харкові з Литвою гімн України виконав Михайло Фома (DZIDZIO).

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У грі з Португалією гімн виконував Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки у складі 125 осіб.

На товариському матчі Україна – Естонія в Запоріжжі на "Славутич-Арена" цю почесну місію доручили українській співачці Гайтані.

"Це артистка, яку люблять по всій Україні, яка захищала честь нашої країни на Євробаченні і яка долучилася до ініціативи УЄФА #NoToRacism. Адже ця проблема зараз гостро стоїть як у світовому, так і у вітчизняному футболі", – пояснив таке рішення президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, матч Україна – Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада. Початок зустрічі о 19:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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