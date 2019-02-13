Гендиректор "Чорноморця" прокоментував продаж клубу

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Анатолій Місюра
Анатолій Місюра / ФК "Чорноморець"

Генеральний директор одеського "Чорноморця" Анатолій Місюра розповів про стан справ у команді.

Анатолій Місюра, який виконує обов'язки генерального директора "Чорноморця", в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1/2" запевнив, що одеський клуб не має проблем з фінансами, маючи щоденне спілкування з інвесторами.

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Фінансова ситуація в клубі стабільна. Все рівно, будемо рухатися тільки вперед. Чи правда, що інвестор розглядає можливість продажу клубу? Яка нехороша людина це сказала? Особисто я такого не чув. Все стабільно, клуб живе, розвивається, рухається вперед. У нас з інвестором щоденне спілкування. Якщо не особисто, то по телефону. Посил один – грати в Прем'єр лізі,
– сказав Місюра.

Раніше повідомлялося, що стадіон одеського клубу буде виставлений на продаж на голландському аукціоні.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги "Чорноморець" йде передостаннім, набравши лише 12 очок. 23 лютого "моряки" відновлять виступи в УПЛ матчем проти ФК "Львів".

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Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
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