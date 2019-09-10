Гендиректор "Шахтаря" зізнався, що Коноплянка давно був у планах "гірників"

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

2 вересня "Шахтар" повернув в Україну півзахисника Євгена Коноплянку, який підписав з клубом трирічний контракт.

Генеральний директор Сергій Палкін розповів, що менеджмент давно намагався отримати гравця.

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Ми хотіли придбати Коноплянку близько двох років тому. Півтора року точно. Ми зв'язувалися з Женею, виходили на "Шальке". Неодноразово намагалися знайти з "Шальке" спільну мову.

"Вони тоді і розраховували на нього, і просили великі гроші. Тому тільки зараз вдалося домовитися. Коноплянка хоче регулярно грати, і грати в хорошому клубі. Я впевнений, що він отримає все це в "Шахтарі", – сказав Палкін.

Нагадаємо, Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар" з німецького "Шальке". Сума трансферу не розголошується. Контракт розрахований на три роки.

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У "Шахтарі" Коноплянка виступатиме під 15-им номером. Саме під ним він внесений в заявку клубу на сайті УПЛ.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Євген Коноплянка
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