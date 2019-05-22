"Генк" оголосив ціну на Маліновського: вже є бажаючі

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Агент хавбека "Генка" та збірної України Руслана Маліновського Сергій Серебренніков назвав суму, яку хоче отримати клуб за футболіста.

Бельгійський "Генк" оцінює півзахисника збірної України мінімум в 10 мільйонів євро.

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Ціна на Маліновського? "Генк" хоче виручити за футболіста мінімум 10 мільйонів євро. Русланом активно цікавляться європейські клуби, проте поки рано озвучувати їх. Можу сказати лише про інтерес з боку англійських і італійських команд,
– заявив Серебренніков сайту CalcioNapoli24Live.

Незважаючи на чутки про нібито перехід Руслана Маліновського в російський "Спартак", італійські ЗМІ говорять про серйозний інтерес до гравця з боку "Наполі".

У поточному сезоні Руслан Маліновський допоміг "Генку" стати чемпіоном Бельгії, відігравши в складі команди 51 матч, забивши 16 голів і віддавши стільки ж гольових передач.

До слова, авторитетний німецький портал Transfermarkt вважає, що сьогоднішня трансферна вартість нашого півзахисника дорівнює 10 млн євро.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Руслан Маліновський Наполі
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