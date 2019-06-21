"Генк" отримав щедру пропозицію по Маліновському й нарешті може продати українця

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / gianlucadimarzio.com

Бельгійський "Генк" отримав нову пропозицію по трансферу українця Руслана Маліновського. Італійська "Сампдорія" вступила в боротьбу за півзахисника.

"Сампдорія" має намір поборотися з "Аталантою", яка вже вела перемовини з "Генком" щодо Руслана Маліновського.

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Генуезький клуб зробив бельгійцям трансферну пропозицію у 12 млн євро плюс 5 мільйонів євро бонусами, повідомляє сайт Джанлуки ді Марціо.

Джерело зазначає, що між "Сампдорією" і "Генком" є налагоджений зв'язок завдяки трансферу захисника Омара Коллі в італійський клуб в минулому році. Тому перехід Руслана є ймовірним.

Однак не відомо, чи Руслан захоче перейти в "Сампдорію", яка за підсумками минулого чемпіонату посіла 9-е місце. Італійський клуб не гратиме в єврокубках.

У свою чергу "Аталанта" начебто продовжує роботу над трансфером українського півзахисника, однак клуб з міста Бергамо не зміг з першого разу домовитися щодо вартості футболіста.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець розчарований діями клубу, який не хоче відпускати українця в "Аталанту".

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Руслан Маліновський
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