"Генк" пішов на поступки заради трансферу Маліновського в "Аталанту"

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

"Генк" готовий знизити ціну на трансфер півзахисника Руслана Маліновського до 15 мільйонів євро заради трансферу в "Аталанту".

Про це повідомляє портал авторитетного італійського журналіста Альфредо Педулли.

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Раніше чемпіони Бельгії вимагали за 26-річного футболіста 20 мільйонів євро, які італійці платити були не готові. Необгрунтованою називав суму і сам українець.

Вирішальним у зниженні ціни виявилося бажання Маліновського покинути "Генк". Сам Руслан хоче виступати саме за бронзових призерів італійського чемпіонату, які в наступному сезоні гратимуть в Лізі чемпіонів.

До слова, у минулому сезоні Маліновський зіграв за "Генк" 51 матч в усіх турнірах, де український хавбек забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

Спорт 24 писав, що "Генк" отримав нову пропозицію по трансферу українця Руслана Маліновського. Італійська "Сампдорія" вступила в боротьбу за півзахисника.

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Теги: Новини Спорту Спорт Руслан Маліновський Футбол
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