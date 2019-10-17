Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти "Динамо" через несплату податків

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти службових осіб футбольного клубу "Динамо" (Київ). Їх підозрюють в ухилені від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідну інформацію з копією витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 42019000000002028, зареєстрованого 17 вересня 2019 року, опублікувало видання "Дзеркало тижня".

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Як йдеться в документі, службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії". Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

У документі не вказано, хто підозрюваний, і через яку офшорні компанії вдалося уникнути сплати податків. Перед тим у ЗМІ часто фігурувала офшорна компанія Newport Management LTD, бенефіціаром якої є Віктор Медведчук. Почесний президент "Динамо" Григорій Суркіс є його соратником – вони обоє пройшли до Верховної Ради від "опозиційної платформи – За життя". Через це фанати "Динамо" навіть виступали з протестом.

До слова: Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео