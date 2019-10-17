Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти "Динамо" через несплату податків

669 Читать новость на русском
"Динамо" підозрюють в ухиленні від сплати податків
"Динамо" підозрюють в ухиленні від сплати податків / ФК "Динамо"

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження проти службових осіб футбольного клубу "Динамо" (Київ). Їх підозрюють в ухилені від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідну інформацію з копією витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 42019000000002028, зареєстрованого 17 вересня 2019 року, опублікувало видання "Дзеркало тижня". 

Читайте також: Стала відома дата проведення дербі між "Шахтарем" і "Динамо" в УПЛ

Як йдеться в документі, службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії". Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

У документі не вказано, хто підозрюваний, і через яку офшорні компанії вдалося уникнути сплати податків. Перед тим у ЗМІ часто фігурувала офшорна компанія Newport Management LTD, бенефіціаром якої є Віктор Медведчук. Почесний президент "Динамо" Григорій Суркіс є його соратником – вони обоє пройшли до Верховної Ради від "опозиційної платформи – За життя". Через це фанати "Динамо" навіть виступали з протестом.

До слова: Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео

blog_ava
Гладковського затримало НАБУ: він намагався виїхати з України – фото
сьогодні
30298
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту ГПУ Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
сьогодні 19:02 Хто така Влада Седан – дівчина, яка підкорила серце Олександра Зінченка
Ігор Саджениця 177
Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
сьогодні 17:16 Бійка Павелка з братами Суркісами на НСК "Олімпійський": все що про це відомо
Юрій Семенюк 1820
"Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
сьогодні 15:47 "Барселона" погодилася перенести матч з "Реалом" через масові протести у Каталонії
Ігор Саджениця 106
Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
сьогодні 12:31 Мессі отримав "Золоту бутсу" як найкращий нападник в Європі, вона в нього вже шоста
Ігор Саджениця 304
Зінченко освідчився Владі Седан: миле фото
16 жовтня 19:05 Зінченко освідчився Владі Седан: миле фото
Юрій Семенюк 2714
Новини
Більше новин
Залиште відгук