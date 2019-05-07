Генсек Федерації боксу Росії пригрозив Олександру Усику

220 Читать новость на русском
Олександр Усик та Мурат Гассієв
Олександр Усик та Мурат Гассієв / Фото з відкритих джерел

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що хотів би побачити бій-реванш між українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО) і росіянином Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО).

Функціонер вважає, що в повторному поєдинку Усик не матиме шансів на перемогу навіть в надважкій ваговій категорію, в яку перейшов Олександр.

Читайте також: Ми доб'ємося реваншу проти Усика й Гассієв спокійно виграє, – Генсек федерації боксу Росії

Я б хотів побачити його реванш з Усиком, цей бій відповів би на багато питань. У першому їх поєдинку було багато нюансів, але не хочеться виправдовуватися. В реванші у важкій вазі в Усика не буде жодних шансів, та й навіть в першій важкій вазі теж. Потрібно просто внести зміни в підготовку,
– цитує слова Кремльова Rsport.ria.ru.

Зазначимо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Раніше Кремльов розповів, що особисто Гассієв просив у нього організувати реванш. Він навіть розповів, коли може відбутися бій.

Наразі Олександр Усик готується провести 25 травня поєдинок проти камерунця Карлоса Такама, який стане для нього дебютом в суперважкій вазі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Звільнення Йованович з посади посла США в Україні: у Держдепі прокоментували рішення
сьогодні
3416
Теги: Бокс Спорт Усик – Гассієв Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
сьогодні 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
107
Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
сьогодні 11:50 Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
197
День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
6 травня 17:18 День в історії – рік тому Зінченко впустив кубок АПЛ: відео
1360
Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
6 травня 16:29 Фанати кинули петарду в футболіста, матч закінчився сутичкою вболівальників та поліції: відео
820
120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
6 травня 15:00 120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео
2024
Новини
Більше новин
Залиште відгук