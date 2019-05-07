Генсек Федерації боксу Росії пригрозив Олександру Усику

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що хотів би побачити бій-реванш між українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО) і росіянином Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО).

Функціонер вважає, що в повторному поєдинку Усик не матиме шансів на перемогу навіть в надважкій ваговій категорію, в яку перейшов Олександр.

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Я б хотів побачити його реванш з Усиком, цей бій відповів би на багато питань. У першому їх поєдинку було багато нюансів, але не хочеться виправдовуватися. В реванші у важкій вазі в Усика не буде жодних шансів, та й навіть в першій важкій вазі теж. Потрібно просто внести зміни в підготовку,

– цитує слова Кремльова Rsport.ria.ru.

Зазначимо, що 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Раніше Кремльов розповів, що особисто Гассієв просив у нього організувати реванш. Він навіть розповів, коли може відбутися бій.

Наразі Олександр Усик готується провести 25 травня поєдинок проти камерунця Карлоса Такама, який стане для нього дебютом в суперважкій вазі.

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