Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Олександрія" в четвер, 12 грудня, проводить останній матч в цьому розіграші Ліги Європи. Команда у Бельгії грає проти "Гента". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

"Олександрія" втратила шанс вийти в плей-офф Ліги Європи. Тож матч проти "Гента", який навпаки, вийшов у єврокубкову весну – можливість "гримнути дверима на прощання".

До слова: Гент – Олександрія: анонс на матч Ліги Європи

Варто відзначити, що за "Гент" виступає одразу троє українців – захисник Ігор Пластун, півзахисник Роман Безус та нападник Роман Яремчук. Останній свого часу виступав і за "Олександрію". Всі троє вийдуть і на цей матч.