Гент – Олександрія: де дивитися матч Ліги Європи

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Гент – Олександрія: де дивитися

Бельгійський "Гент", за який виступають троє українців, 12 грудня прийматиме "Олександрію" в рамках 6 раунду групового етапу Ліги Європи. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Права на показ матчів Ліги Європи в Україні належать "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть у прямому ефірі матч "Гент" – "Олександрія". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Гент" – "Олександрія" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Дивитися матч "Гент" – "Олександрія" можна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Також для власників кабельного телебачення від "Волі" є можливість додатково під'єднати пакети "Воля Футбол+", Mobile Football чи Mobile Sport Hub. Коштують вони від 29 гривень на місяць та дають можливість перегляд футбол на смартфоні чи планшеті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Спорт Футбол ФК Олександрія
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