"Олександрія" програла "Генту" в останньому матчі Ліги Європи: відео

В останньому матчі групового етапу Ліги Європи "Олександрія" грала на виїзді проти "Гента". Український клуб втратив можливість вийти в плей-офф Ліги Європи. Натомість "Гент" боровся за перше місце у квартеті.

Гент – Олександрія 2:1

Голи: Депуатр, 7, 16 – Мірошниченко, 54

У першому матчі між цими командами у Львові "Гент" забив першим. Відзначився Лоран Депуатр на шостій хвилині. В Бельгії цей нападник забив на хвилину пізніше. Асистував йому українець Роман Безус. Він перехопив м'яч в центрі поля, і розігнав атаку, віддавши пас на партнера (при цьому поруч був ще один українець – Роман Яремчук). Депуатр змістився в бік та пробив повз Юрія Паньківа, відкривши рахунок у матчі.

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А на 16-й хвилині нападник оформив дубль. І знову результативний пас йому віддав Безус. Цього разу Роман скинув м'яч головою після навісу з флангу, а форвард в дотик відправив м'яч у ворота.

"Олександрія" не те, щоб сиділа в захисті. Однак на початку матчу гравцям українського клубу не все вдавалося попереду. Хоча між двома голами Депуатра міг забивати Лучкевич, однак Валерій не зумів як слід дотягнутися до м'яча.

Та й сам Депуатр міг оформити хет-трик. І знову він пробивав після пасу Безуса. Та цього разу не влучив у рамку воріт. Коли ж сам Безус вирішив пробити, то Паньків врятував свої ворота.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Гент – Олександрія

У другому таймі "Гент" дещо відійшов назад. Натомість "Олександрія" наостанок вирішила показати, що і вона може грати на рівних. Команда почала атакувати більш різноманітно. А забитий гол став лише цьому підтвердженням. Під час однієї з атак м'яч відлетів до Мірошниченка, і гравець вирішив завдати потужного удару низом метрів з тридцяти. М'яч влетів точно у нижній кут воріт.

Відео голу Мірошниченка

За хвилину "Олександрія" знову відправила м'яч у ворота суперників. Та цього разу гол не зарахували через офсайд в Безбородька.

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До кінця матчу голів більше забито не було. Тож "Олександрія" закінчує свої виступи в Лізі Європи поразкою "Генту". Бельгійський клуб з першого місця виходить з групи. А разом з ним і три українці – Пластун, Безус та Яремчук.