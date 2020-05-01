Юна зірка "Динамо": Просив у Ярмоленка футболку – він не дав

19-річний півзахисник "Динамо" Георгій Цитаішвілі назвав свої найбільш пам'ятні моменти з кар'єри.

Про це футболіст розповів у прямому ефірі Instagram-сторінки "Динамо".

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Мої найпам'ятніші три матчі? Фінал чемпіонату світу U-20. Коли дебютував за першу команду "Динамо" в матчі проти "Шахтаря". Зустріч проти "Евертона". З англійцями я не грав. Навіть не м'ячі подавав, а просто дивився матч.



А взагалі ми з хлопцями в багатьох матчах подавали м'ячі. Одного разу попросив у Ярмоленка футболку, а він мені не дав. Взагалі ніхто не давав. Один раз хтось дав, ми з пацанами намагалися її забрати, але не змогли,

– сказав Цитаішвілі.

У поточному сезоні УПЛ Цитаішвілі провів за першу команду "Динамо" 3 матчі, де віддав одну результативну передачу.

Влітку 2019 року офіційний сайт УЄФА склав підбірку молодих гравців до 21 року, які можуть "вистрелити" у новому сезоні. У переліку і два гравці київського "Динамо" та молодіжної збірної України Денис Попов та Георгій Цитаішвілі.

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