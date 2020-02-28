Герой матчу: форвард НХЛ зрівняв рахунок за 0,1 секунди до кінця і забив в овертаймі – відео

У регулярному сезоні НХЛ відбувся матч між "Нешвілл" та "Калгарі". Форвард господарів Мікаель Гранлунд став справжнім рятівником команди та приніс перемогу.

Форвард Мікаель Гранлунд спершу зрівняв рахунок за 0,1 секунди до завершення третього періоду, а потім закинув вирішальну шайбу в овертаймі матчу. Команда 27-річного хокеїста здобула перемогу у зустрічі – 4:3 (ОТ).

Хокеїст тим самим зробив собі подарунок на свій день народження, який святкував 26 лютого.

Яскравий момент від Мікаель Гранлунд дивіться відео:

Перемога дозволила "Нешвіллу" (32-23-8) виграти в третій раз поспіль і до одного очка скоротити відставання від "Калгарі" у боротьбі за місце першої "уайлд-кард" Західної конференції.

Що відомо про Мікаеля Гранлунда?