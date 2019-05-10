Герой "Тоттенхема" став найкращим футболістом тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА назвала найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. Ним став півзахисник англійського "Тоттенхема" Лукас Моура.

Півзахисник відзначився хет-триком у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти "Аяксу". При цьому переможний гол бразилець забив на 90+5 хвилині. І саме цей удар вивів "Тоттенхем" у фінал Ліги чемпіонів.

Це варто побачити: "Тоттенхем" обіграв "Аякс" у півфіналі Ліги чемпіонів завдяки хет-трику Лукаса

Варто зазначити, що Лукас Моура в опитуванні випередив свого одноклубника Муссу Сіссоко, а також двох гравців "Ліверпуля" – Трента Александер-Арнольда та Джорджініо Вейналдума.