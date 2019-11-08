Геройське спасіння українських клубів в єврокубках: як Шахтар, Динамо й Олександрія внічию грали

Три українські клуби провели свої матчі в єврокубках, і всі три закінчилися внічию. Спершу "Шахтар" зіграв на виїзді проти загребського "Динамо" у Лізі чемпіонів. А згодом київське "Динамо" та "Олександрія" зіграли внічию проти "Копенгагена" та "Сент-Етьєна" відповідно.

Нічийні результати

Всі три матчі закінчилися внічию, але з різними рахунками. "Шахтар" влаштував "перестрілку" з суперниками, яка закінчилася 3:3. "Динамо" забило лише один гол, але стільки ж і пропустило. "Олександрія" з "Сент-Етьєном" обмінялася двома влучними ударами.

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Пенальті у матчі

У кожному з трьох матчів було призначено пенальті. Відмінність у тому, що "Шахтар" свій удар реалізував, "Динамо" – ні, а пенальті у матчі "Олександрія" – "Сент-Етьєн" було призначено саме у ворота української команди.

Відеоогляд матчу Динамо (Загреб) – Шахтар

Геройський порятунок

У трьох матчах українські клуби були змушені відігруватися. "Шахтар" програвав 3:1, "Динамо" – 1:0, а "Олександрія" – 2:0. Майже вдалося. ніхто не переміг, але очки заробили. Як собі в турнірну таблицю, так і в скарбничку України для коефіцієнта.

Відеоогляд матчу Копенгаген – Динамо (Київ)

Камбек в компенсований час

Кияни виявилися єдиними, хто не забивав в доданий арбітром час. "Шахтар" два свої голи провів, коли минув основний час матчу. "Олександрія" забила лише один гол.

Відеоогляд матчу Олександрія – Сент-Етьєн