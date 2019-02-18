Геї якісь інші люди, моє ставлення до них не дуже, – Мілевський

Колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський поділився своєю думкою щодо геїв. Зокрема, Артем згадав досвід спілкування з геями.

Форвард "Динамо-Брест" заявив, що не надто тепло ставиться до них.

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"Моє ставлення (до геїв, – Спорт24.) не дуже, якщо чесно. Я спілкувався з геями в якійсь компанії. Але вони якісь інші люди. Вони розмовляють по-іншому. Відчувається якась відстань, холодок", – зазначив Мілевський.

За його словами, у футболі він не зустрічав представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

"Я свічку не тримав. Були якісь підозри, та вони підозрами й залишилися. Я геїв, якщо чесно, у футболі не зустрічав", – підкреслив Мілевський.

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