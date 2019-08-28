Гігантський алігатор виліз на поле для гольфу, але безстрашний спортсмен продовжив гру : відео

У Флориді (США) вейкбордист Стіл Лафферті грав у гольф, коли на газон вибіг величезний крокодил. Лафферті не злякався небезпечного гостя й продовжив гру.

Величезний крокодил недбало прогулявся газоном лише в декількох метрах від Лафферті.

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Гольфіст, навіть після того, як помітив алігатора, продовжив свою гру і завершив свій постріл, будучи невдоволений гігантською рептилією.

В інтерв'ю Fox News Лафферті розповів, що він грав у гольф у заміському клубі ChampionGate в Орландо, штат Флорида, в середу, коли нізвідки на поле для гольфу вийшов крокодил.

Лафферті назвав свою зустріч з алігатором "гарним досвідом".

Мій удар був дійсно гарним, і це було насправді єдиним, про що я хвилювався. Мені довелося скласти номери на лунці, тому що у нас відбулася ставка, і я більше хвилювався за виграш ставки, ніж за те, щоб він мене з'їсть,

– сказав він.

Алігатор згодом зник в озері й, на щастя, ніхто не постраждав.