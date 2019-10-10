Гімн України на матчі проти Литви виконає DZIDZIO
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. Матч відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст".
Виконання гімну України перед початком цього матчу довірили DZIDZIO. Про це йдеться у повідомленні Української асоціації футболу.
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Сам матч розпочнеться о 21:45. Однак вхід на стадіон буде відкритий з 19:30. Початок шоу-програми перед матчем заплановано на 20:20. О 21:00 на поле стадіону "Металіст" вийдуть гравці обох збірних для передматчевої розминки.
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