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Гімнаст Верняєв здобув срібло на етапі Кубка світу в США

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Олег Верняєв / t.me/UkrainianGymnastics

У суботу, 7 березня, в американському місті Мілуокі пройшов перший етап Кубка світу з гімнастичного багатоборства.

У чоловічих змаганнях перемогу здобув американець Сем Мікулак з сумою 85,332. На другому місці українець Олег Верняєв – 83,064. На третьому британець Джеймс Холл з сумою 82,999.

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Український гімнаст йшов лідером після успішного виконання вправ на коні, на кільцях і опорного стрибка. Однак, помилки на паралельних брусах, перекладині і у вільних вправах не дозволили Верняєву втримати перше місце. У підсумку, українець став другим.


Олег Верняєв – срібний призер Кубка світу / Фото: t.me/UkrainianGymnastics

 

Серед дівчат перемогла американка Морган Херд з сумою – 55,832, на другому ще одна американка Кейла ДіСелло – 55,132, на третьому японка Хітомі Хатакеда – 53,799.

Для українки Діани Варінської ці змагання склалися не дуже вдало. Вона допустила два падіння на своєму коронному виді – різновисоких брусах. Решта видів пройшла добре, в підсумку посіла 10-те місце з сумою 50,433.

  • 21 березня в Штутгарті (Німеччина) Олег Верняєв виступатиме на другому етапі Кубка світу.
  • А на етапі Кубка світу в окремих видах в Баку (Азербайджан) з 12-го по 15 березня виступатимуть троє українців – Анастасія Бачинська, Ангеліна та Ігор Радівілові.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олег Верняєв Спортивна гімнастика
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