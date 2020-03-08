Гімнаст Верняєв здобув срібло на етапі Кубка світу в США

У суботу, 7 березня, в американському місті Мілуокі пройшов перший етап Кубка світу з гімнастичного багатоборства.

У чоловічих змаганнях перемогу здобув американець Сем Мікулак з сумою 85,332. На другому місці українець Олег Верняєв – 83,064. На третьому британець Джеймс Холл з сумою 82,999.

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Український гімнаст йшов лідером після успішного виконання вправ на коні, на кільцях і опорного стрибка. Однак, помилки на паралельних брусах, перекладині і у вільних вправах не дозволили Верняєву втримати перше місце. У підсумку, українець став другим.



Олег Верняєв – срібний призер Кубка світу / Фото: t.me/UkrainianGymnastics

Серед дівчат перемогла американка Морган Херд з сумою – 55,832, на другому ще одна американка Кейла ДіСелло – 55,132, на третьому японка Хітомі Хатакеда – 53,799.

Для українки Діани Варінської ці змагання склалися не дуже вдало. Вона допустила два падіння на своєму коронному виді – різновисоких брусах. Решта видів пройшла добре, в підсумку посіла 10-те місце з сумою 50,433.