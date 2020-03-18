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Гімнастка Анна Різатдінова оригінально у шпагаті скуповує продукти: відео

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Анна Різатдінова / mport.ua

Українська гімнастка Анна Різатдінова підійшла до купівлі товарів оригінально. Спортсменка скористалась своєю чудовою розтяжкою дістаючи з поличок продукти.

Цим відео вона поділилась із своїми підписниками у інстаграмі, чим неабияк повеселила своїх фанатів. Підписала спортсменка свій ролик дуже коротко – хештег другий день карантину.

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У ролику спортсменка ходить з візком, який наповнений продуктами і ногою з верхньої полиці дістає пляшку з водою.

Кумедне відео Анни Різатдінової

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#2денькарантина #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Якщо таке вона вигадала лише у другий день карантину, можна лише здогадуватись, що спортсменка вигадає наступного разу.

Також Анна є мамою та вже з дитинства прищеплює своєму сину Роману любов до спорту.

Досягнення Анни Різатдінової

  • Чемпіонка та призерка Всесвітніх ігор та Універсіади, а також двічі срібна призерка Європейських ігор, призерка інших різних міжнародних змагань.
  • Чемпіонка світу із вправ з обручем (2013), також на чемпіонаті світу Анна двічі здобувала срібні нагороди та дев'ять разів ставала на третю сходинку п'єдесталу.
  • Триразова срібна призерка та чотириразова бронзова призерка чемпіонатів Європи.
  • У 2015 році у Будапешті (Угорщина) перемогла у серії Кубка світу з художньої гімнастики у вправі зі стрічкою. Також на цій серії здобула і срібло у вправі з булавами. Цілу скарбничку нагород Анна Різатдінова завоювала на серії Кубка світу у Софії (Болгарія) – п'ять бронзових медалей.
  • Зараз Анна дає майстер-класи по усьому світу для молодих гімнасток.
  • Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Анна Різатдінова Художня гімнастика
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