Гімнастка Надя Васіна і плавець Олег Лісогор святкують спортивний ювілей: ефектна фотосесія пари

"50 на двох" – спільна фотосесія гімнастки Наді Васіної та плавця Олега Лісогора. У 2019 році вони обоє відзначають ювілей професійної кар'єри.

Цього року виповнюється по 25 років від старту спортивної кар'єри Наді Васіної та Олега Лісогора. Загальний ювілей вони вирішили відзначити спільною фотосесією. Основна ідея – показати красу тіла, привернути увагу до спорту, здорового способу життя і довести, що колишніх у спорті не буває.

Презентували фотосет на сторінках листопадового номера журналу "Наталі", присвяченому темі здоров'я, спорту, прагнення до перемог і досконалості.

Професійний спорт – досить важка штука. На жаль, багато хто після спорту зникає. Однак, колишніх спортсменів не буває. І мені захотілося показати, що у хорошого, кмітливого професійного спортсмена завжди є успішне і веселе майбутнє і в спорті, і поза спортом. Бажання розвивати своє тіло, витискати з нього максимум – затягує. Спортсмен поза спортом завжди лишається спортсменом: так само прагне до перемог, нових успіхів, нових досягнень,

– пояснює Васіна.

"Ідею подала Надя. Нагадала, що в цьому році у мене 25-річний ювілей у спорті, як і в неї. Давай, каже, придумаємо щось цікаве. Витягла мене на зйомку. Не дуже люблю фотографуватися, але сама ідея привернути увагу до спорту, до спортивних перемог, до того, що колишніх у спорті не буває, мене зачепила. Плюс дружба і вміння переконувати зіграли свою роль, і я здався. Весело провели час на знімальному майданчику. Кілька разів мало Надю не впустив. Але результат коштував ризиків", – каже Лісогор.

Надя Васіна

Українська гімнастка, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Всесвітньої Гімназіади, чемпіонка Всесвітньої Універсіади, фіналістка чемпіонату Європи, призер етапів Кубку світу, володар президентської премії, майстер спорту міжнародного класу, член Національної збірної з 2002 по 2008 рік. Завершила спортивну кар'єру і підтримує гімнастичний клуб. Зараз Надя Васіна – артистка SAL-show і найкрасивіша українка за версією журналу The most beautiful women. Співпрацювала з Cirque du Soleil, виступала в NV Show-Room (Лас-Вегас), Chinesse Bridge (Hunan TV, Китай), Dinner Show "Hotel Freedom", Le plus Grand Cabaret du Monde і Cirque du Massy (TV, Франція) і інших.

Олег ЛісогорУкраїнський плавець, багаторазовий чемпіон світу та Європи на довгій і короткій воді в плаванні брасом, екс-рекордсмен світу на дистанції 50 метрів брасом на довгій і короткій воді. Учасник трьох літніх Олімпіад (2000, 2004 і 2008). Краще досягнення на Олімпійських іграх – 6-е місце в комбінованій естафеті 4 × 100 метрів у складі збірної України в 2004 році в Афінах. Олег досі в спорті. У серпні взяв участь у вісімнадцятому Чемпіонаті світу Masters-2019 в Кореї і привіз звідти срібну медаль.