Гімнастка Солдатова зізналася, що декілька років страждає від хвороби

Російська гімнастка Олександра Солдатова розповіла про проблеми зі здоров'ям. Чотириразова чемпіонка світу зізналася, що булімія заважає їй виступати в повну силу останні декілька років.

В інтерв'ю ТАСС Солдатова заявила, що понад два роки хворіє на булімію. За словами спортсменки, їй було складно говорити про хворобу та розповісти правду тренерам.

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Тренерам я розповіла тільки у 2018 році, декілька місяців налаштовувалася, щоб зізнатися їм, що мені дійсно потрібна допомога. Понад два роки я хворію на булімію, це дуже страшна хвороба. Коли розповідала тренерці, то плакала, розмовляли з нею близько трьох-чотирьох годин,

– розповіла Солдатова.

Що таке булімія? Патологічно підвищене відчуття голоду. Цей стан інколи поєднується зі зниженням відчуття насичення, внаслідок чого виникає потреба в надмірно великих кількостях їжі. У гімнастиці це поширене явище.

Солдатова зазначила, що тренування допомагали їй справлятися з булімією до певного етапу. "Захворіти на булімію неможливо просто так, потрібні передумови на генетичному рівні, хвороба все одно б виявилася".

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Спортсменка підкреслила, що булімія небезпечна тим, що практично непомітна для оточення.

"Протягом останніх двох років дійсно ні з ким не спілкувалася на базі в Новогорську, їла одна, ходила всюди одна, спочатку навіть не знала, що є така хвороба, не знала, що зі мною відбувається, хоча розуміла, що зі мною щось не так. Здоров'я погіршувалося, і ніхто не міг зрозуміти, що зі мною", – зазначила росіянка.

Солдатова розповіла, що двічі лежала в лікарнях. Також вона зізналася, що виступила на чемпіонаті Європи 2019 року попри жахливий стан здоров'я.

Вона вирішила не розповідати тренерці Ірині Вінер-Усмановій, оскільки та б не допустила її до змагань.

Не говорила про це Вінер, тому що для неї на першому місці здоров'я спортсменок, а для мене – спорт. Якби вона знала, наскільки мені тоді було важко, то не випустила б мене,

– зазначила Солдатова.

Що відомо про спробу суїциду Солдатової

У четвер з'явилася інформація, що Солдатова госпіталізована начебто після спроби суїциду. За інформацією ЗМІ, спортсменка самостійно прийшла в найближчу до її дому лікарню.

Спершу Telegram-канал Mash повідомляв, що по дорозі в лікарню дівчину запитали, навіщо вона це зробила. На це Олександра відповіла: "Нерозумно зробила. Відразу після цього злякалася і пішла в лікарню".

Пізніше тренерка Солдатової Анна Д'яченко, а потім і сама спортсменка виступили із заявами, спростувавши інформацію про спробу накласти на себе руки.

За словами спортсменки, вона порізалася під час приготування сніданку. "А тут пишуть такий кошмар: вени, порізала, який жах. Насправді у мене просто немає слів", – сказала Солдатова.

Що відомо про Солдатову?