Гітлер або Гоголь: кросівки від Puma потрапили у нацистський скандал – фото
Днями взуття від німецької компанії Puma піддалося жорсткій критиці, а сам бренд користувачі соціальних мереж дорікнули в нацизмі.
Справа в тому, що люди розгледіли портрет Адольфа Гітлера в звичайних кросівках.
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Дизайнери Puma оформили взуття чорними лініями. Якщо дивитися на них зверху, то здається, що це особа німецького диктатора, який носив косу чубок і короткі вуса.
Скандальні кросівки від Puma
Мова йде про пару Storm Adrenaline з осінньо-зимової колекції 2019 року. Сам бренд в рекламній компанії порівнює кросівки з громом серед ясного неба.
Основна полеміка навколо силуету Адольфа Гітлера розгорнулася в Twitter. Багато користувачів відразу стали аргументувати дизайнерський хід біографією творця компанії. Були й припущення, що відсилання до диктатора була усвідомленою.
Дехто висунув і альтернативну точку зору. Користувачі готові посперечатися, що в забарвленні кросівок швидше можна розгледіти риси письменника Миколи Гоголя.
Варто сказати, що скандал міг і не досягти великих масштабів, якби користувачі інтернету не згадали про минуле творців Puma Рудольфа Дасслера і його брата Адольфа, засновника adidas.