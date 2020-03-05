Гітлер або Гоголь: кросівки від Puma потрапили у нацистський скандал – фото

Днями взуття від німецької компанії Puma піддалося жорсткій критиці, а сам бренд користувачі соціальних мереж дорікнули в нацизмі.

Справа в тому, що люди розгледіли портрет Адольфа Гітлера в звичайних кросівках.

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Дизайнери Puma оформили взуття чорними лініями. Якщо дивитися на них зверху, то здається, що це особа німецького диктатора, який носив косу чубок і короткі вуса.

Скандальні кросівки від Puma

Скандал международного уровня вызвали кроссовки "Puma" (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

Мова йде про пару Storm Adrenaline з осінньо-зимової колекції 2019 року. Сам бренд в рекламній компанії порівнює кросівки з громом серед ясного неба.

Основна полеміка навколо силуету Адольфа Гітлера розгорнулася в Twitter. Багато користувачів відразу стали аргументувати дизайнерський хід біографією творця компанії. Були й припущення, що відсилання до диктатора була усвідомленою.

Дехто висунув і альтернативну точку зору. Користувачі готові посперечатися, що в забарвленні кросівок швидше можна розгледіти риси письменника Миколи Гоголя.

Варто сказати, що скандал міг і не досягти великих масштабів, якби користувачі інтернету не згадали про минуле творців Puma Рудольфа Дасслера і його брата Адольфа, засновника adidas.