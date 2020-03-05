24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Гітлер або Гоголь: кросівки від Puma потрапили у нацистський скандал – фото

-
Кросівки Puma потрапили у нацистський скандал / Фото з відкритих джерел

Днями взуття від німецької компанії Puma піддалося жорсткій критиці, а сам бренд користувачі соціальних мереж дорікнули в нацизмі.

Справа в тому, що люди розгледіли портрет Адольфа Гітлера в звичайних кросівках.

Дивіться також: Українська шаблістка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі: фото

Дизайнери Puma оформили взуття чорними лініями. Якщо дивитися на них зверху, то здається, що це особа німецького диктатора, який носив косу чубок і короткі вуса.

Скандальні кросівки від Puma

Мова йде про пару Storm Adrenaline з осінньо-зимової колекції 2019 року. Сам бренд в рекламній компанії порівнює кросівки з громом серед ясного неба.

Основна полеміка навколо силуету Адольфа Гітлера розгорнулася в Twitter. Багато користувачів відразу стали аргументувати дизайнерський хід біографією творця компанії. Були й припущення, що відсилання до диктатора була усвідомленою.

Дехто висунув і альтернативну точку зору. Користувачі готові посперечатися, що в забарвленні кросівок швидше можна розгледіти риси письменника Миколи Гоголя.

Варто сказати, що скандал міг і не досягти великих масштабів, якби користувачі інтернету не згадали про минуле творців Puma Рудольфа Дасслера і його брата Адольфа, засновника adidas.

Коронавірус в Росії: в Санкт-Петербурзі ізолювали 700 студентів
сьогодні
Теги: Новини Спорту Скандал Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 08:57 Українська шаблістка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі: фото
Софія Кулай
сьогодні 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук