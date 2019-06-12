Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі

Збірна України U-20 творить історію на футбольних полях у Польщі. "Синьо-жовті" сенсаційно добралися до фіналу, де зіграють проти Південної Кореї. За увесь турнір головний тренер Олександр Петраков задіяв 19 футболістів. Спорт24 називає ключових творців сенсації.

Головною "одинадцяткою" Петракова є: Андрій Лунін, Данило Бескоровайний, Валерій Бондар (капітан), Денис Попов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Сергій Булеца, Георгій Цітаішвілі, Максим Чех, Кирило Дришлюк та Данило Сікан.

Читайте також: Україну нарешті прорвало на чемпіонаті світу U-20: як збірна грала на попередніх першостях

Андрій Лунін. Український воротар мадридського "Реала", який на правах оренди виступає за іспанський "Леганес". На чемпіонаті світу Лунін зіграв 5 матчів, в яких пропустив 3 голи. Андрій рятував "синьо-жовтих" у багатьох моментах, зокрема, відбив пенальті в матчі проти Нігерії.

Данило Бескоровайний ще один український легіонер, який виступає у Словаччині за "Землін". На чемпіонаті світу Данило зіграв усі 6 матчів, в яких "заробив" тільки одну жовту картку. За свій клуб Данило в минулому сезоні зіграв 16 матчів у чемпіонаті й віддав одну результативну передачу.

Денис Попов центральний захисник, який виступає за "Динамо". На чемпіонаті світу Попов не тільки надійний нападник, але й помічник в нападі. На його рахунку три голи. Яскравий виступ Попова привернув до нього увагу іноземних клубів. На жаль, через дискваліфікацію Денис пропустить фінал.



Данило Бескоровайний Фото: fifa.com

Валерій Бондар – капітан збірної України, який відіграв усі шість матчів за "синьо-жовтих". Бондар вже встиг дебютувати за донецький "Шахтар" у чемпіонаті України. Футболіст відіграв 15 хвилин у матчі проти "Львова", який "гірники" виграли 5:0.

Віктор Корнієнко ще один футболіст "Шахтаря", який зіграв у шести матчах за збірну України на чемпіонаті світу в Польщі. Віктор здебільшого грає на позиції лівого півзахисника або лівого вінгера. На професійному рівні Віктор зіграв вже 99 матчів, в яких забив три голи.

Читайте також: За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі

Юхим Конопля реактивний фланговий захисник. На чемпіонаті світу Юхим зіграв п’ять матчів. Олександр Петраков вирішив поберегти Коноплю перед плей-офф, тому Юхим пропустив гру з Нігерією, яка нічого не вирішувала. Юхим класно підключається до атак, а також цупкий при оборонних діях. Саме його найближчим часом можна буде побачити в основному складі "Шахтаря".

Сергій Булеца уродженець Ужгорода став прихованим лідером збірної України. Він провів усі шість матчів за "синьо-жовтих", в яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Його точний удар вивів Україну у фінал. Всього Булеца на професійному рівні зіграв 81 матч, в якому встиг забити 23 голи. Вихованець "Динамо" може стати відкриттям цього чемпіонату світу й про нього вже пишуть закордонні ЗМІ.



Сергій Булеца Фото: fifa.com

Георгій Цітаішвілі один з найбільш яскравих футболістів команди Олександра Петракова. Футболіст "Динамо" відіграв на чемпіонаті світу 4 матчі, в яких віддав одну результативну передачу. Георгій джокера Петракова, оскільки часто виходить на заміну й робить різницю на футбольному полі. Цітаішвілі надзвичайно технічний та швидкий гравець. Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич підпускає Георгія до основної команди. Футболіст вже провів декілька матчі за столичний клуб у чемпіонаті України.

Максим Чех ще один вихованець донецького "Шахтаря". Центральний півзахисник зіграв у всіх матчах збірної України в Польщі. В активі Чеха три повні матчі за "синьо-жовтих". Максим вже навіть провів три матчі за збірну України U-21 й виступає за "Шахтар" у молодіжному чемпіонаті України.

Кирило Дришллюк один з двох представників "Олександрії" в збірній України. Кирило розпочав чемпіонат світу на лаві запасних, пропустивши поєдинки зі збірними США та Катару. Однак всі чотири наступні матчі Кирило провів від початку до кінця. Кирило народився у Борисполі і є атакувальним півзахисником. Transfermarkt оцінює футболіста вже у 200 тисяч євро.

Данило Сікан нападник, який перейшов з львівських "Карпат" у донецький "Шахтар". Футболістом начебто цікавилося і "Динамо", проте гравець все ж вибрав "гірників". 18-річного уродженця Житомира вже називають одним з найбільш талановитих нападників. Попередній сезон Сікан провів в оренді в "Маріуполі", за який відіграв декілька матчів у чемпіонаті України. На чемпіонаті світу Сікан зіграв 5 матчів, в яких забив 4 голи. Данило витіснив з основного складу Владислава Супрягу.



Данило Сікан Фото: fifa.com

Окрім одинадцяти основних футболістів велику роль у збірній Україні відіграли ще восьмеро футболістів.

Олексій Хахльов, який є ще одним легіонером України (виступає за іспанський "Алавес") розпочинав чемпіонат світу як основний футболіст. На перші два поєдинки проти США та Катару Олексій виходив з перших хвилин. Центральний півзахисник переїхав в іспанський "Алавес" з київського "Динамо".

Микола Мусолітін один з найбільш досвідчених футболістів української команди. Микола відіграв за одеський "Чорноморець" 19 матчів у чемпіонаті України та два в Кубку. Центральний півзахисник навіть встиг відзначитися одним голом. Чемпіонат світу Мусолітін також розпочав як основний гравець, зігравши два повні матчі з США та Катаром. Однак далі Олександр Петраков "посадив" Миколу на лаву запасних.

Владислав Супряга один з найбільш зіркових футболістів збірної України. Влітку 2018 року Владислав перейшов з "Дніпра-1" в "Динамо" начебто за 6 мільйонів євро. Супряга навіть виходив на кваліфікаційний матч Ліги чемпіонів проти "Аяксу". Однак Владиславу не вдалося стати основним гравцем киян, відтак сезон нападник проводив у молодіжній команді.

Форвард взяв участь у всіх матчах збірної в Польщі, а перші два поєдинки Супряга відіграв повністю. Через те, що Владислав марнує багато моментів наставник збірної вирішив довірити місце в складі Сікану. Супряга став джокером, виходячи на заміну. Гравець має неймовірну швидкість, однак поки не зміг втілити її в результат.

Читайте також: Відео неймовірних емоцій гравців збірної України U-20, які вийшли у фінал Чемпіонату світу

Денис Устименко третій нападник збірної України, який тричі з’являвся на чемпіонаті світу. Устименко виступає за "Олександрію". На професійному рівні Денис вже відіграв 98 матчів, в яких забив 19 голів.



Олексій Кащук Фото: fifa.com

Олексій Кащук шостий представник "Шахтаря" в збірній України. Нападник зіграв шість матчів за Україну, але тільки два поєдинки були повні. В його активі результативна передача в поєдинку з Нігерією. Олександр Петраков використовує Кащука не як яскраво вираженого нападника, а як флангового півзахисника.

Ігор Снурніцин ("Олімпік") та Олександр Сафронов ("Дніпро-1") відіграли ледь не найменшу кількість часу на чемпіонаті світу. Снурніцин провів тільки 45 хвилин у матчі проти Нігерії. А Сафронов виходив на заміну в поєдинках з Італією та Колумбією, а також провів повний поєдинок проти Нігерії.

Воротар Владислав Кучерук відіграв один матч за "синьо-жовтих" проти Колумбії. Голкіпер успішно замінив Андрія Луніна, який відправився до національної збірної на поєдинки із Сербією та Люксембургом. Кучерук відстояв на нуль проти колумбійців, що дозволило збірній вийти в 1/2 фіналу. Кучерук – талановитий футболіст "Динамо", на якого покладають великі надії.