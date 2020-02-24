Глава Федерації легкої атлетики України про допінг: Росія хотіла потягнути нас за собою

Росія робила спроби, щоб слідом за усуненням її спортсменів від участі в міжнародних змаганнях таке ж покарання спіткало й Україну.

Про це в інтерв'ю Tribuna.com заявив глава Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ігор Гоцул.

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Зокрема, він розповів, що Україні ще п’ять років тому загрожувало усунення спортсменів від участі в міжнародних змагань.

Національний антидопінговий центр приймає у наших спортсменів дві тисячі допінг-проб на рік. Хоча ще п'ять років тому WADA визнала НАДЦУ таким, що не відповідає встановленим стандартам через порушення і невиконання норм. Наступним кроком має бути усунення всіх спортсменів країни від міжнародних змагань і заборона їх проведення в Україні.



Це сталося нещодавно з Росією. Ми робили все, щоб НАДЦУ повернули статус. Звинувачення зняли. Ми змогли переконати міжнародне співтовариство, що політика змінилася – і нам повірили. Хоча Росія, якій було сумно страждати на одній, докладала багато зусиль, щоб потягнути Україну за собою. Але нам вдалося переконати міжнародну федерацію, що ми суттєво відрізняємося,

– сказав Гоцул.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.



Санкції WADA проти Росії / Фото: інфографіка 24 канал