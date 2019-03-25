Глядач виграв 45 тис доларів у перерві матчу НБА – він влучив із середини майданчика: відео
У перерві матчу регулярного чемпіонату НБА між "Лейкерс" і "Сакраменто" глядачу вдалося виграти солідний приз.
У матчах НБА постійно проводять різноманітні конкурси й нагороджують учасників цінними призами, зокрема й грошима.
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Цього разу вболівальник виграв 45 тис. доларів. Для цього йому потрібно було влучити у кошик із середини майданчику – приблизно 14 метрів.
З цим завданням чоловік, який вирішив відвідати матч, впорався й забрав винагороду.
"Лейкерс" же вдалося здобути домашню перемогу з рахунком 111:106.
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