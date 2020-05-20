Гол Мілевського не врятував "Динамо" від поразки у принциповому матчі: відео

У десятому турі чемпіонату Білорусі зустрічалися чемпіон і віцечемпіон минулої кампанії – брестське "Динамо" приймало БАТЕ. Матч закінчився перемогою борисівчан – 1:3.

Динамо-Брест – БАТЕ 1:3

Голи: Мілевський, 40 – Драгун, 31, Нехайчик, 73, Міліч, 80

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У складі брестчан з перших хвилин з'явилися Нойок і Мілевський, а Хачеріді тільки потрапив у заявку, відбувши п'ятиматчеву дискваліфікацію, яку він отримав за видалення в матчі 5-го туру проти "Вітебська" (0:1).

На 31-й хвилині матчу гості повели в рахунку зусиллями Станіслава Драгуна. "Динамо-Брест" відігралося в кінцівці першого тайму після точного удару Артема Мілевського. Це третій гол українця в нинішньому розіграші Вищої ліги.

Відео голу Мілевського

У другій половині зустрічі БАТЕ забив ще двічі. Голами відзначилися Павло Нехайчик і Неманья Міліч.

Динамо-Брест з 13 очками йде на восьмому місці Вищої ліги. БАТЕ набрав 22 очки і займає першу позицію.

У неділю, 24 травня, Динамо-Брест і БАТЕ зіграють у фіналі Кубка Білорусі.

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