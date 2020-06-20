"Динамо-Брест" в матчі чемпіонату Білорусі впевнено впорався з "Городеєю" в 14-му турі.

Динамо Брест – Городея 3:1

Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордійчук, 71 – Архіпов, 28

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На 29-й хвилині Мілевський зрівняв рахунок (1:1). Форвард опинився у потрібному місці та головою додав м'яч у порожні ворота суперника.

Крім Мілевського в стартовому складі брестського колективу на поле вийшли два інших українця: Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Відео голу Мілевського