Гол Мілевського приніс перемогу "Динамо" у важкому матчі: відео
"Динамо-Брест" в матчі чемпіонату Білорусі впевнено впорався з "Городеєю" в 14-му турі.
Динамо Брест – Городея 3:1
Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордійчук, 71 – Архіпов, 28
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На 29-й хвилині Мілевський зрівняв рахунок (1:1). Форвард опинився у потрібному місці та головою додав м'яч у порожні ворота суперника.
Крім Мілевського в стартовому складі брестського колективу на поле вийшли два інших українця: Євген Хачеріді та Олександр Нойок.
Відео голу Мілевського
- Для Мілевського це вже десята результативна дія в поточному сезоні. В активі Артема 4 голи та 6 асистів у всіх турнірах на клубному рівні.
- До слова, наразі Динамо посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі, але має хороші шанси піднятися відразу у топ-3.
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