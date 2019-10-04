Гол лідера "Барселони" визнаний найкращим у другому турі Ліги чемпіонів: відео

Гол форварда "Барселони" Луїса Суареса був визнаний найкращим в 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

На пальму першості претендували забиті м'ячі у виконанні Садіо Мане, Джошуа Кімміха, Хакіма Зієха і Луїса Суареса.

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У матчі з "Інтером" (2:1) Суарес відзначився двічі, а дубль уругвайця допоміг "Барселоні" добути свою першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Всього Суарес провів в поточному сезоні сім матчів у всіх турнірах – в них нападник записав на свій рахунок п'ять забитих голів. "Барселона" після 2 турів набрала 4 очки. Стільки ж має дортмундська "Боруссія". "Інтер" та "Славія" набрали по 1 пункту.

Нагадаємо, що автором найкращого голу в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів став півзахисник "Ювентуса" Хуан Куадрадо.

Відео голу Суареса