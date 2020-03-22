Гол Маліновського потрапив у підбірку найкращих моментів "Аталанти" в Серії А: відео

На офіційному youtube-каналі італійської Серії А опублікували підбірку найкращих голів "Аталанти" в цьому сезоні. Серед них і гол українця Руслана Маліновського.

В підбірку потрапив гол Маліновського у ворота команди іншого українця – "Лечче" Євгена Шахова. Тоді Маліновський, який лише вийшов на заміну на 69-й хвилині, забив на 90+1 хвилині, встановивши остаточний рахунок матчу 7:2 на користь "Аталанти".

Дивіться відео найкращих голів "Аталанти" в сезоні (гол Маліновського на 2:04)

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Маліновський перейшов до "Аталанти" влітку 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,7 мільйона євро.

За "Аталанту" Маліновський зіграв у 31 матчі, забивши 5 голів. 22 матчі він зіграв у Серії а, забивши 4 голи. Ще 8 разів він зіграв за команду в Лізі чемпіонів, відзначившись один раз. На його рахунку і матчі в Кубку Італії.

"Аталанта" в цьому сезоні найкращий клуб в Серії за кількість забитих голів – 70. Команда зіграла лише 25 матчів. І поки посідає четверте місце в чемпіонаті.

Італійський клуб вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши у двох матчах іспанську "Валенсію" – 4:1 вдома та 4:3 на виїзді.

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