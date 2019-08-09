Гол Мессі у ворота "Ліверпуля" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео

В УЄФА визначилися з найкращим голом у Лізі чемпіонів минулого сезону. Ним став точний постріл Ліонеля Мессі у ворота англійського "Ліверпуля".

Це був перший матч півфіналу між "Барселоною" та "Ліверпулем". Аргентинець виконав точний за траєкторією польоту удар, коли м'яч оминув стінку та влетів у кут воріт. Аллісон у стрибку не зумів його відбити.

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При цьому для Мессі це був 600-й гол за "Барселону", а його команда перемогла 3:0. Однак у Ліверпулі "Барселона" програла 4:0 та не вийшла у фінал Ліги чемпіонів. У підсумку саме "Ліверпуль" виграв трофей, обігравши у фіналі "Тоттенхем".