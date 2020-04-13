Гол Мілевського допоміг "Динамо" здобути вольову перемогу в чемпіонаті Білорусі: відео

У неділю, 12 квітня, продовжилася програма 4 туру чемпіонату Білорусі з футболу, який триває в розпал пандемії коронавірусу. "Динамо-Брест" обіграло "Іслочь" – 3:1.

В кінці першого тайму команди обмінялися голами, причому "Динамо" відігралося вже в компенсований час.

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На 77-й хвилині переломний гол в матчі забив український форвард Артем Мілевський. В кінці гри команда з Бреста забила третій м'яч, встановивши остаточний рахунок.

Відео голу Мілевського



Мілевський провів на полі 84 хвилини, а повний матч в складі переможців відіграли ще двоє українців – ексзахисник київського "Динамо" Євген Хачеріді і півзахисник Олександр Нойок.

Завдяки здобутим трьом очкам "Динамо-Брест" піднялося на третє місце в турнірній таблиці. У команди сім очок, що на два менше, ніж у лідерів першості.

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