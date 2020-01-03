Гол Рауля став найкращим в чемпіонаті Німеччини за десять років: відео

На Youtube-каналі німецької Бундесліги опубліковано підбірку найкращих голів десятиліття. На першому місці – точний удар іспанця Рауля за "Шальке"

У сезоні 2011/12 Рауль забив у ворота "Кельна". Нападник перекинув голкіпера у матчі проти "Кельна", а сама грал закінчилася розгромною перемогою "Шальке" 5:1.

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На другому місці – нападник "Баварії" Роберт Левандовскі, а третій – гол Себастьяна Алле за франкфуртський "Айнтрахт".

Відео найкращих голів десятиліття в Бундеслізі