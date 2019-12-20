Гол у ворота російського "Зеніту" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео

На сайті УЄФА визначилися з найкращим голом групового етапу Ліги чемпіонів. Переможцем став удар півзахисника клубу "РБ Лейпциг" Марселя Забітцера у ворота російського "Зеніту".

Загалом на перемогу претендувало чотири голи – Лаутаро Мартінеса з "Інтера" у ворота "Славії", Дугласа Кости з "Ювентуса" у ворота московського "Локомотива", Луїса Суареса з "Барселони" у ворота "Інтера" та Марселя Забітцера у ворота "Зеніта". Саме останній і переміг у голосуванні.

Відео голу Забітцера у ворота "Зеніту" (якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням)

Варто відзначити, що у цьому моменті український захисник "Зеніту" Ярослав Ракіцький міг врятувати свою команду. Однак він не вистрибнув, щоб перервати політ м'яча, і той влетів у верхній кут воріт. Хоча саме Ракіцький першим відзначився у цьому матчі, забивши гарматним пострілом. Однак у підсумку його команда програла 2:1.

Як це було: Ракіцький гарматним ударом забив за "Зеніт" у Лізі чемпіонів: відео

Та й загалом два з чотирьох голів, які претендували на перемогу, були забиті у ворота російських команд. Окрім вже згаданого голу Забітцера, варто відзначити і вдалий дриблінг та удар колишнього півзахисника донецького "Шахтаря" Дугласа Кости. Він забив за "Ювентус" у ворота "Локомотива". При цьому гол бразилець забив на 90+3 хвилині, принісши перемогу своєму клубу.

Загалом всі російські клуби невдало провели цей єврокубковий сезон, вилетівши з Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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