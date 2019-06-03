Гол у ворота "Шахтаря" потрапив топ-10 найкращих у Лізі чемпіонів сезону 2018/19
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Після закінчення сезону у Лізі чемпіонів, УЄФА опублікувала підбірку найкращих голів, які забивали команди. Не обійшлося в цьому рейтингу і без донецького "Шахтаря".
На сьомому місці опинився гол півзахисника Рахіма Стерлінга з "Манчестер Сіті" у ворота "Шахтаря". Тоді 7 листопада 2018 року "МанСіті" розгромили український клуб 6:0. Стерлінг забив на 48-ій хвилині після сольного проходу.
До слова: Неймовірний гол Роналду у ворота МЮ визнаний найкращим у Лізі чемпіонів 2018/19
Відео голу Рахіма Стерлінга у ворота "Шахтаря"
Джерело: 24 канал
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