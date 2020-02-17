Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео

20-річний український нападник Олександр Пересунько закинув свою дев’яту шайбу в регулярному чемпіонаті Головної юніорської хокейної ліги Квебеку (QMJHL).

У ніч з неділі на понеділок за київським часом, 16 лютого форвард "Вікторіявіль Тайгерс" в середині другого періоду вдало зіграв на п’ятаку і допоміг своїй команді скоротити рахунок у матчі з "Baie-Comeau Drakkar" до 1:2, пише "Главком".

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Наприкінці третього періоду Бруклін Калмиков зрівняв рахунок (2:2), а в серії післяматчевих буллітів перемогу святкували "тигри".

Завдяки цій перемозі "Вікторіявіль" набрав 55 очок у 55-ти матчах і вийшов на четверте місце у Західній конференції.

Пересунько у регулярному чемпіонаті провів 49 матчів, у яких закинув дев’ять шайб і віддав 18 результативних передач.

Відео голу Пересунько