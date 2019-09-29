Гол українця Чигринського допоміг його команді врятувати нічию у принциповому матчі: відео

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Дмитро Чигринський
Дмитро Чигринський / Фото з відкритих джерел

АЕК на власному полі розписав результативну нічию з ПАОКом в рамках 5-го туру грецької Суперліги.

У стартовому складі АЕКа вийшов українець Дмитро Чигринський і допоміг своїй команді втримати нічию.

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Зокрема, забивши перший гол у на 54-й хвилині. Чигринський в один дотик переправив м'яч у ворота після штрафного у виконанні Ліваї.

У нинішньому сезоні 32-річний Чигринський провів 4 матчі за АЕК. На рахунку центрбека один гол.

АЕК з 10 очками йде на 5-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Греції, поступаючись лідеру "Олімпіакосу" 3 пункта. ПАОК з 11 очками на 3-й позиції. У наступному матчі 5 жовтня АЕК на виїзді зіграє проти "Лариси".

Відео голу Чигринського

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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