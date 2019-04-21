Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео

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Ігор Харатін (у масці) святкує перемогу "Ференцвароша.
Ігор Харатін (у масці) святкує перемогу "Ференцвароша. / fradi.hu

У чемпіонаті Угорщини "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, розгромив на власному полі "МОЛ Віді" 4:1.

Однак з голів за "Ференцварош" забив українець Ігор Харатін. Саме його гол вивів команду Реброва вперед у другому таймі.

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Окрім Ігоря Харатіна, за "Ференцварош" зіграв й Іван Петряк. Саме він віддав пас на Токмака Нгуена, який забив перший гол у матчі. Дубль у матчі оформив Давіде Ландзафасе, який вийшов на заміну.

"Ференцварош" йде на першому місці у чемпіонаті Угорщини. Команда набрала 67 очок. У "МОЛ Віді" – 56 очок. До закінчення чемпіонату залишилося зіграти чотири тури.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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