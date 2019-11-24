Гол українця Хобленка приніс "Динамо" золоті медалі чемпіонату Білорусі

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"Динамо" Брест – чемпіон Білорусі / Фото з відкритих джерел

В рамках 29 туру чемпіонату Білорусі "Динамо Брест" мінімально перемогло "Вітебськ" – 1:0.

Динамо Брест – Вітебськ 1:0

Гол: Хобленко, 38

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На 38-й хвилині зустрічі Олексій Хобленко забив єдиний гол у цьому матчі. Для українця для це вже 9 гол в сезоні.

Ця перемога гарантувала динамівцям звання чемпіона Білорусі. Вони стали недосяжні для БАТЕ, який розташувався на другій сходинці. До слова, "Динамо" Брест перервало гегемонію борисівського клубу, яка тривала з 2006 року.

Також в складі "Динамо-Брест" серед українців грають захисник Євген Хачеріді, півзахисник Олександр Нойок та форвард Артем Мілевський.

В минулому турі за "Динамо" відзначився Артем Мілевський, але команда тоді зіграла внічию з "Іслоччю" (1:1).

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Білорусі
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