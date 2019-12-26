24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Гол українця Маліновського у ворота "Верони" потрапив у рейтинг найкращих в Італії: відео

3154 Читать новость на русском
Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

Гол півзахисника збірної України та "Аталанти" Руслана Маліновського став одним з найкращих у грудні в чемпіонаті Італії.

Спорт24 писав, що 7 грудня Руслан Маліновський забив свій дебютний гол у Серії А, розкішним ударом відправивши м'яч у ворота "Верони".

Дивіться також: Визначився найкращий гравець збірної України з футболу в 2019 році

Дивіться відео найкращих голів Італії в грудні

Всього півзахисник збірної України провів 20 матчів за Аталанту, відзначившись трьома забитими м'ячами і двома результативними передачами.

У наступному матчі чемпіонату Італії Аталанта вдома зіграє проти Парми.

Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
сьогодні
4477
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:24 Гол українця Маліновського у ворота "Верони" потрапив у рейтинг найкращих в Італії: відео
Юрій Семенюк 3145
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 881
23 грудня 19:21 Канали "Футбол 1" та "Футбол 2" зникнуть з кабельних мереж в Україні: де їх дивитися
Ігор Саджениця 8166
сьогодні 08:10 Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні "Вальядоліду": миле фото
Юрій Семенюк 483
25 грудня 17:07 Усик відібрав у журналістів мікрофони та пожонглював ними: відео
Юрій Семенюк 636
Новини
Більше новин
Залиште відгук