Гол українця Маліновського у ворота "Верони" потрапив у рейтинг найкращих в Італії: відео

Гол півзахисника збірної України та "Аталанти" Руслана Маліновського став одним з найкращих у грудні в чемпіонаті Італії.

Спорт24 писав, що 7 грудня Руслан Маліновський забив свій дебютний гол у Серії А, розкішним ударом відправивши м'яч у ворота "Верони". Дивіться також: Визначився найкращий гравець збірної України з футболу в 2019 році Дивіться відео найкращих голів Італії в грудні Всього півзахисник збірної України провів 20 матчів за Аталанту, відзначившись трьома забитими м'ячами і двома результативними передачами. У наступному матчі чемпіонату Італії Аталанта вдома зіграє проти Парми.