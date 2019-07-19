Гол українця приніс перемогу "Шахтарю" у Лізі Європи

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Микита Татарков
Микита Татарков / ФК "Шахтар" Солігорськ

У другому матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи солігорський "Шахтар" мінімально переміг "Хіберніанс".

Хіберніанс – Шахтар (Солігорськ) 0:1 (перший матч – 0:1)
Гол: Татарков, 65

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Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь "гірників", при цьому "Шахтар" мав величезну перевагу. Здавалося, білоруський клуб без проблем вийде у другий раунд, але на ділі все виявилося не так і просто.

Ситуація для "Шахтаря" була на грані критичної, але все виправив українець Микита Татарков, який після виходу на заміну в середині другого тайму миттєво зробив рахунок 0:1. Після ж видалення Арара у "Хіберніансу" не залишилося жодних шансів відігратися.

У наступному раунді Ліги Європи білоруський "Шахтар" зіграє з данським "Есб'єргом".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи
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