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Гол скандального українця приніс перемогу "Славії" над потужним БАТЕ у Кубку Білорусі: відео

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Юрій Пантя / fcslavia.by

"Славія" здобула мінімальну перемогу над БАТЕ у першому півфінальному матчі Кубка Білорусі – 1:0.

Господарям завдяки голу українця Юрія Пантя вдалося вийти вперед вже на 11-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі.

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Відео голу Юрія Пантя

Юрій Пантя до переходу в білоруський клуб грав у так званому "чемпіонаті окупованого Криму" за "Бахчисарай" і "Кримтеплицю" і відзначився висловлюваннями про один народ (українці, росіяни, білоруси), а також підтримав Олександра Усика в його заявах про "Божий Крим".

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 29 квітня на полі борисовчан.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Новини Білорусі Футбол Спорт
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