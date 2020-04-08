Гол скандального українця приніс перемогу "Славії" над потужним БАТЕ у Кубку Білорусі: відео

"Славія" здобула мінімальну перемогу над БАТЕ у першому півфінальному матчі Кубка Білорусі – 1:0.

Господарям завдяки голу українця Юрія Пантя вдалося вийти вперед вже на 11-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі.

Дивіться також В Україні не розглядають варіант дострокового закінчення футбольного чемпіонату: офіційна заява

Відео голу Юрія Пантя

Юрій Пантя до переходу в білоруський клуб грав у так званому "чемпіонаті окупованого Криму" за "Бахчисарай" і "Кримтеплицю" і відзначився висловлюваннями про один народ (українці, росіяни, білоруси), а також підтримав Олександра Усика в його заявах про "Божий Крим".

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 29 квітня на полі борисовчан.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram