Гол українця Яремчука допоміг бельгійському "Генту" перемогти у чемпіонаті: відео

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / kaagent.be

Український нападник Роман Яремчук продовжує забивати голи. Цього разу від його точного удару постраждав "Васланд-Беверен" у чемпіонаті Бельгії.

Яремчук відзначився на 19 хвилині. Він скористався помилкою суперника, який невдало вибив м'яч. Той відлетів до українця, і вже нападник без проблем пробив по воротах.

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У другому таймі ще один гол за "Гент" забив Депуатр, а команда перемогла 2:0.

Відеоогляд матчу Гент — Васланд-Беверен

Варто нагадати, що Яремчук забив гол за збірну України у матчі проти Португалії у Києві. Цей гол допоміг перемогти у цьому матчі та вийти на Євро-2020.

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Також за "Гент" у цьому матчі зіграли ще два гравці збірної України — Ігор Пластун вийшов зі стартових хвилин, а Роман Безус розпочав матч у запасі, але вийшов на заміну наприкінці матчу.

Нагадаємо, "Гент" є суперником української "Олександрії" на груповому етапі Ліги Європи. Перший матч команди зіграли у Львові, він закінчився з рахунком 1:1. Матч у Бельгії запланований на 12 грудня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Яремчук
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