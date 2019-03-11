Гол українця Яремчука допоміг "Генту" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео

Український форвард Роман Яремчук забив за "Гент" у чемпіонаті Бельгії. А його команда у підсумку перемогла "Остенде".

Яремчук відзначився вже на третій хвилині зустрічі, вчасно зігравши на добивання після невдалої гри воротаря суперників. Це десятий гол нападника за команду у цьому сезоні.

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Та ще до перерви "Остенде" зумів зрівняти рахунок зусиллям Настича. Перемогу "Генту" приніс удар Домпе вже у другому таймі.

На 66-ій хвилині Яремчука замінили. А на 72-ій хвилині на поле вийшов ще один українець – Роман Безус. Півзахисник у цьому матчі відзначився заробленою жовтою карткою.

Третій українець у складі "Гента" захисник Ігор Пластун не потрапив у заявку на цей матч.

Відеоогляд матчу "Гент" – "Остенде"