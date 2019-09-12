Гол Ярмоленка визнаний найкращим у "Вест Хемі" в серпні: відео

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка у ворота "Норвіча" виграв у голосуванні вболівальників "Вест Хема" на найкращий м'яч команди в серпні.

Ярмоленко забив у 4-му турі АПЛ. Це був його перший гол після травми і дебютний в сезоні.

Як це було: Ярмоленко забив ефектний гол за "Вест Хем" у новому сезоні: відео

"Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець в номінації "Гол місяця" в серпні", – йдеться в Twitter "Вест Хема".

У нинішньому сезоні 29-річний Ярмоленко провів 3 матчі за "Вест Хем", відзначившись одним голом. Вест Хем після чотирьох зіграних турів набрав 7 очок і йде на 7-му місці в турнірній таблиці АПЛ.

Варто нагадати, що Ярмоленко у минулому сезоні зіграв за "Вест Хем" лише у дев'яти матчах, у яких забив два голи. У грі за "молотобійців" проти "Тоттенхема" 20 жовтня 2018 року він отримав травму. Тож пропустив кінцівку сезону.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Ярмоленко Вест Хем
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