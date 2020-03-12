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Гол Ярмоленка потрапив до списку найкращих м'ячів, забитих на стадії 1/8 Ліги Європи – відео

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

Офіційний Twitter Ліги Європи опублікував підбірку найкращих голів, забитих на стадії 1/8 фіналу розіграшу турніру.

У нарізку потрапили відразу два м'ячі ексфутболістів київського "Динамо", обидва були забиті в феєричному поєдинку проти "Евертона" (5:2).

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Першим в списку йде гол Андрія Ярмоленка, закінчує відео гарматний постріл Віторіну Антунеш.

Нагадаємо, обидва футболісти покинули "Динамо" влітку 2017 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи Андрій Ярмоленко
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