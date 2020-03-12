Гол Ярмоленка потрапив до списку найкращих м'ячів, забитих на стадії 1/8 Ліги Європи – відео
Офіційний Twitter Ліги Європи опублікував підбірку найкращих голів, забитих на стадії 1/8 фіналу розіграшу турніру.
У нарізку потрапили відразу два м'ячі ексфутболістів київського "Динамо", обидва були забиті в феєричному поєдинку проти "Евертона" (5:2).
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Першим в списку йде гол Андрія Ярмоленка, закінчує відео гарматний постріл Віторіну Антунеш.
Нагадаємо, обидва футболісти покинули "Динамо" влітку 2017 року.
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