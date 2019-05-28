Гол захисника "Динамо" потрапив у добірку найкращих у Лізі Європи: відео

Захисник "Динамо" Томаш Кендзьора забив гол у ворота "Ренна", який став одним із найкращих у Лізі Європи.

Прес-служба Ліги Європи опублікувала в своєму Twitter добірку найкращих забитих м'ячів за підсумками нинішнього розіграшу.

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У неї потрапив гол захисника "Динамо" Томаша Кендзьори, який дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика у виїзному матчі третього туру групового етапу не залишив шансів голкіперу "Ренна" Абдулайє Діалло.

До слова, кияни у сезоні 2018/19 дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, де були знищені лондонським "Челсі" із загальним рахунком 0:8.

29 травня у Баку відбудеться англійський фінал Ліги Європи "Челсі" – "Арсенал".

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