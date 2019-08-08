Гол зіркового екс-гравця "Динамо" допоміг "Галатасараю" здобути Суперкубок Туреччини: відео

Стамбульський "Галатасарай" став володарем Суперкубка Туреччини, обігравши "Акхісар Беледієспор" з рахунком 1:0.

Екс-нападник київського "Динамо" Юнес Беланда забив єдиний м'яч у матчі за Суперкубок Туреччини, принісши тим самим перемогу чемпіону "Галатасараю".

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Марокканець на 38-й хвилині отримав класний пас п'ятою від Жана-Мішеля Сері, обіграв двох оборонців і класним обвідним ударом забив у дальній кут воріт Акхісара.

На відміну від більшості країн, де в разі "Золотого дубля" чемпіон і володар Кубка країни грає за Суперкубок з віце-чемпіоном, в Туреччині за передсезонний трофей грає фіналіст Кубка. У минулому сезоні ним став "Акхісарспор", який вилетів з турецької Суперліги. Програли "зелено-чорні" і в цей раз.

Нагадаємо, що Юнес Беланда в цілому провів у "Динамо" 4 сезони, в яких зіграв 56 матчів і забив 8 голів.